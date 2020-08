Hélice eólica esmaga carro e mata duas pessoas no Ceará

O equipamento, que tem mais de 30 metros de comprimento, esmagou o veículo que passava no quilômetro 47 da BR-020

Duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma carreta que transportava uma hélice eólica na manhã do domingo, 30, na cidade de Parambu, no Ceará, distante 406 quilômetros da capital, Fortaleza. O equipamento, que tem mais de 30 metros de comprimento, esmagou o veículo que passava no quilômetro 47 da BR-020, no trecho de uma ponte que passa por cima do rio Ujuí. Vídeos do acidente mostram que a carreta perdeu o controle, entrou na faixa contrária e ficou pendurada para fora da ponte. Uma parte da pá da hélice, então, espremeu o carro contra o acostamento. O trecho chegou a ficar totalmente interditado. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que não há informações sobre a causa do acidente. As duas vítimas ainda não foram identificadas.

*Com informações do repórter Leonardo Martins