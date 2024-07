Helicóptero do Exército lança 5 milhões de sementes no Vale do Taquari, no RS

Iniciativa pretende acelerar a estabilização do solo e reduzir as chances de novos deslizamentos na região

Divulgação/Exército Brasileiro Os mixes de sementes, embalados em papel de germinação, foram lançados de helicópteros sobre as áreas afetadas



A recente tragédia no Rio Grande do Sul deixou um rastro de destruição. Os gaúchos estão empenhados em ajudar no processo de reconstrução. No Dia de Proteção às Florestas, uma ação significativa foi realizada para contribuir com o reflorestamento do Vale do Taquari, por meio do projeto Semear. Cerca de 500 kg de sementes de espécies nativas e forrageiras foram lançadas por helicópteros sobre as encostas devastadas dos municípios de Santa Clara do Sul, Marquês de Souza e Pouso Novo. A iniciativa pretende acelerar a estabilização do solo e reduzir as chances de novos deslizamentos na região. Helicópteros lançaram 5 milhões de sementes de 28 espécies da Mata Atlântica para ajudar na recuperação das áreas atingidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Vale do Taquari foi uma das regiões mais afetadas pela tragédia, e essa ação busca mitigar os danos ambientais e prevenir futuros desastres, promovendo a regeneração da vegetação nativa. Além do lançamento de sementes, a ação contou com a participação ativa da comunidade local. Alunos de escolas públicas plantaram mudas de árvores no Parque Linear de Santa Clara do Sul, junto ao Arroio Saraquá. A ação de reflorestamento também contou com a colaboração de diversas instituições, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o Exército Brasileiro, o Tribunal de Contas da União e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Publicado por Luisa Cardoso