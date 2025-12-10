Paraná Pesquisas: Tarcísio lidera corrida em SP contra Haddad, Alckmin e França

Governador manteve a vantagem que tinha sobre seus possíveis adversários em uma eventual disputa pela reeleição

Pablo Jacob/Governo de São Paulo O governador Tarcísio de Freitas ainda não bateu o martelo sobre as eleições de 2026



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece à frente em todos os cenários simulados para a eleição estadual de 2026, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (10). Os dados confirmam a tendência registrada no relatório completo da sondagem, realizada entre 4 e 8 de dezembro com 1.680 eleitores em 85 municípios paulistas. Foram entrevistadas 1.680 eleitores em todo o estado. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, e nível de confiança, de 95%.

No primeiro cenário estimulado, Tarcísio soma 48,4% das intenções de voto, bem à frente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que tem 25,5%. Erika Hilton (PSOL) aparece com 9,7%, seguida por Paulo Serra (PSDB), com 4,8%, e Felipe D’Avila (Novo), com 1,3%. Eleitores que pretendem votar em branco ou nulo representam 6,5%, enquanto 3,7% não souberam responder.

O quadro se repete quando o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) é testado. Nesse cenário, o governador marca 46,6% contra 26,1% de Alckmin. Hilton chega a 11,7%, Serra tem 3,8% e D’Avila, 1,6%. Os indecisos são 3,8%, e brancos e nulos, 6,3%. A vantagem cresce no terceiro cenário, em que Tarcísio alcança 52,1% e venceria no primeiro turno contra Márcio França (PSB), que registra 11,8%. Erika Hilton aparece com 13,9%, Paulo Serra soma 7,7% e Felipe D’Avila, 2,1%. Brancos e nulos chegam a 10,4%.

O instituto também mediu o desempenho do governador em eventuais disputas diretas. No segundo turno, Tarcísio derrotaria Márcio França por 61,1% a 23,3% e venceria Geraldo Alckmin por 52,1% a 38,9%.

Principais resultados da Paraná Pesquisas sobre a eleição para o governo de SP em 2026

Cenário 1 – Com Fernando Haddad (PT)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48,4%

Fernando Haddad (PT): 25,5%

Erika Hilton (PSOL): 9,7%

Paulo Serra (PSDB): 4,8%

Felipe D’Avila (Novo): 1,3%

Branco/nulo: 6,5%

Não souberam: 3,7%

Cenário 2 – Com Geraldo Alckmin (PSB)

Tarcísio de Freitas: 46,6%

Geraldo Alckmin: 26,1%

Erika Hilton: 11,7%

Paulo Serra: 3,8%

Felipe D’Avila: 1,6%

Branco/nulo: 6,3%

Não souberam: 3,8%

Cenário 3 – Com Márcio França (PSB)

Tarcísio de Freitas: 52,1%

Erika Hilton: 13,9%

Márcio França: 11,8%

Paulo Serra: 7,7%

Felipe D’Avila: 2,1%

Branco/nulo: 10,4%

Não souberam: 4%

Cenários de segundo turno com Tarcísio

Tarcísio 61,1% × 23,3% Márcio França

× Márcio França Tarcísio 52,1% × 38,9% Geraldo Alckmin

Cenários sem Tarcísio

A pesquisa investigou ainda a preferência do eleitorado caso Tarcísio não concorra. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera com 44,8%. Em seguida, aparecem Gilberto Kassab (PSD), com 14,3%, André do Prado (PL), com 5,1%, e o vice-governador Felício Ramuth (PSD), com 4,6%. Outros 22,6% rejeitam todos os nomes e 8,5% não souberam responder.

Num outro cenário de primeiro turno sem o atual governador, Nunes continua à frente, com 34,2%, contra 17,4% de Márcio França e 14,2% de Erika Hilton. Em simulações de segundo turno, venceria França por 48,8% a 29,5% e apareceria tecnicamente empatado com Alckmin: 43,9% a 42,9%. Já Kassab, quando testado na disputa direta contra Márcio França, perderia por 40,5% a 23,2%.