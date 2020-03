Homem é preso em flagrante por sequestro e estupro de adolescente de 14 anos em SP

Divulgação/SSP A polícia chegou ao local após a menina de 14 anos encaminhar a localização de onde estava e pedir socorro aos pais



Um homem foi preso em flagrante em São Paulo, após estuprar e manter em cárcere privado uma jovem de apenas 14 anos de idade.

Sydnei Almeida de Souza atraiu a menina, que mora em São José dos Campos, no Vale do Paraíba através da internet. A garota pegou um ônibus em direção a capital paulista e foi ao encontro do criminoso. Ele a levou para uma casa na rua Inauini, número 479, na Parada XV, em Itaquera, zona leste da cidade.

Após abusar da adolescente, ele acabou cochilando, neste instante a menina mandou mensagens para os pais, pedindo socorro e encaminhando a localização de onde estava. Os familiares acionaram a polícia, nove viaturas seguiram para o local.

Durante a ação Sydnei Almeida de Souza tentou escapar, resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os policiais. No imóvel, além de outros objetos, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma algema.

O diretor do Dope, Departamento de Operações Policiais Estratégicas, Osvaldo Nico Gonçalves alerta os pais a ficarem atentos às redes de relacionamento.

“Essa menina foi aliciada via internet, ela tem 14 anos de idade. A gente tem que monitorar os nossos filhos. Esse rapaz a convenceu de pegar um ônibus, vir para São Paulo, levou pra casa dele para abusar dessa menina. Infelizmente, isso aconteceu através de um site de relacionamento. Mas a Polícia está atenta e colocou ele na cadeia.”

Sydnei Almeida de Souza foi autuado e vai responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado.

*Com informações do repórter Daniel Lian.