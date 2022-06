Homenagens a Dom e Bruno continuam no Brasil e no exterior

Diversos indígenas entoaram cânticos próprios na sede da Comissão Europeia, na cidade de Bruxelas, na Bélgica; ministros do STF se manifestam

EFE/ Raphael Alves Mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira causaram comoção mundial



Diversos indígenas entoaram cânticos próprios na sede da Comissão Europeia, na cidade de Bruxelas, na Bélgica, em homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips. O ato denunciou o clima de impunidade e violência na Amazônia, onde ambos foram mortos. “Nós queremos justiça por lideranças indígenas e ambientalistas que estão sendo assassinados justamente por fazer esse enfrentamento”, disse o líder indígena Dinaman Tuxá, em entrevista exclusiva à reportagem do Grupo Jovem Pan.

No Brasil, algumas autoridades, sobretudo no Judiciário, condenaram as mortes de Dom e Bruno. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional da Justiça (CNJ) manifestou extrema tristeza pelos acontecimentos e afirmou às famílias e aos amigos das vítimas que a luta de ambos para garantir o direitos humanos e a preservação da Amazônia jamais será esquecida. Além disso, Fux autorizou um grupo de trabalho a monitorar o caso e acompanhar os desdobramentos e as efetiva punições dos eventuais culpados. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin também lamentou o incidente realizado na Amazônia e reforçou que a sociedade e o estado respeitem os povos tradicionais, ressaltando que Dom Phillips era conhecido pelo amor à região. O ministro também destacou que a imprensa livre é condição essencial para uma sociedade democrática.

