Bolsonaro vai à festa do Peão de Boiadeiro e Ciro Gomes visita Juiz de Fora; confira a agenda dos presidenciáveis

Simone Tebet (MDB) passa por duas sabatinas e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou agenda oficial

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



Confira a agenda dos candidatos à presidência da República nesta sexta-feira, 26. O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa da inauguração do auditório da Associação Comercial de São Paulo, às 9h30, em seguida dá entrevista para o Pânico, da Jovem Pan News, às 12h, dá entrevista com Paulo Muzy, às 16h, e vai à festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos, às 21h. Ciro Gomes (PDT) é sabatinado pelo jornal O Globo, no Rio de Janeiro, às 10h30, e depois vai a Juiz de Fora para um encontro com lideranças no Hotel Ritz, às 17h. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou agenda. Simone Tebet (MDB) é sabatinada no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, às 7h30, depois segue para reunião de coordenação da campanha, às 14h, e encerra o dia na sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo, às 20h55. Constituinte Eymael (DC) tem agenda na Baixada Santista, em corpo a corpo nas cidades de São Vicente e Santos, a partir das 10h30. Sofia Manzano (PCB), vai a Maringá, no Paraná, e dá entrevista para a Rádio Pinga Fogo, às 11h, visita a Escola Milton Santos de Agroecologia do MST, às 14h, faz panfletagem no terminal urbano da cidade, às 17h, e debate com as candidaturas do PCB sobre crise política e a construção do poder popular na Associação de Docentes da UEM, às 19h30.

Leonardo Péricles (UP) dá entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo, às 8h30, depois conversa com a TV Cabo Frio, às 11h30, almoça no Quilombo, no Rio de Janeiro, às 13h, realiza campanha porta a porta na Favela do Lixo, às 15h30, e participa do, lançamento da candidatura de Chantal a deputada estadual, às 19h. Soraya Thronicke (União Brasil) faz gravação de material para a propaganda eleitoral gratuita, às 9h30, e media training, às 15h. Vera Lúcia (PSTU) dá entrevista na Rádio Trianon, em São Paulo, às 18h. Felipe D’Ávila (Novo) e Pablo Marçal (Pros) não divulgaram agenda.