Hospitais privados vivem retomada após suspensão de cirurgias e consultas na pandemia

Associação que representa o setor divulgou os dados do último trimestre e discutiu com especialistas os impactos do surgimento da variante Ômicron

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Setor foi impactado com a pandemia de Covid-19, sobretudo pela suspensão das cirurgias eletivas



A Associação Nacional de Hospitais Privados (ANHP) apontou que os hospitais têm apresentado uma retomada na receita. O setor foi impactado com a pandemia, sobretudo pela suspensão das cirurgias eletivas. Na tentativa de reorganizar as contas, os hospitais tiveram também um aumento dos gastos e agora buscam uma reestruturação progressiva, como explica o coeditor do Observatório da Anahp, André Medici. “Existe uma certa tendência à recuperação progressiva da normalidade. Mas essa normalidade, de alguma forma, não é uma coisa tão tranquila. Podemos pensar que 2022 vai ser um ano que do ponto de vista da economia não será um dos melhores e, ao mesmo tempo, temos uma tendência também a saber o que vai acontecer com a variante Ômicron.”

A Anahp realizou uma reunião para divulgar os dados do último trimestre e discutiu com especialistas as incertezas e os cenários para a pandemia Covid-19 no Brasil. André Medici, disse ainda que os hospitais estão atentos aos avanços da nova cepa do coronavírus, mas reiterou que as pesquisas têm apontado a alta transmissibilidade da cepa, mas níveis de gravidade de hospitalização mais baixos. Ele também destacou a importância da vacinação em países pobres e o auxílio das nações mais ricas.

A infectologista do Emílio Ribas, Rosana Richtmann, reiterou a necessidade de vacinação na África e também das crianças. Ela alertou também para a necessidade de uma testagem maior. “O indicador de hospitalização e mortes é óbvio que sempre foi o mais importante, principalmente naquele momento crítica. Neste momento que temos um controle maior, se a gente não testar, testar e testar, nós vamos nos surpreender a hora que começarmos a ver os gráficos mudando a curva”, disse.

*Com informações da repórter Camila Yunes