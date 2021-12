EUA aprovam dose de reforço da Pfizer em adolescentes com 16 e 17 anos

Decisão foi divulgada um dia após estudo da farmacêutica mostrar alta taxa de proteção daqueles que tomaram terceira dose contra a variante Ômicron

EFE/CJ Gunther FDA aprovou aplicação da terceira dose em menores de idade nesta quinta-feira, 9



A agência reguladora norte-americana (FDA) aprovou na tarde desta quinta-feira, 9, a aplicação da dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes com 16 e 17 anos no país. Agora, qualquer pessoa na faixa etária que tenha tomado a segunda dose há pelo menos seis meses pode receber novamente o imunizante. A permissão do FDA foi dada um dia após a divulgação de dados preliminares de um estudo mostrarem que a dose de reforço da vacina da Pfizer oferece altos níveis de proteção contra a variante Ômicron do novo coronavírus. “Em um momento como esse, no qual pessoas se reúnem nas suas casas com seus familiares e amigos para as festas de fim de ano, não podemos deixar de lado todas as medidas preventivas de saúde pública que tomamos ao longo de toda a pandemia. Com as variantes Delta e Ômicron se espalhando, a vacinação continua sendo a melhor forma de proteção contra a Covid-19”, afirmou em um comunicado à imprensa a comissária do FDA, Janet Woodcock. O país, que tem livre demanda de vacinas há meses, tem 60,4% da população imunizada contra a doença e luta para que a adesão às doses aumente.