Ibaneis Rocha presta depoimento no TSE sobre conduta de Bolsonaro

Justiça Eleitoral investiga se houve abuso de poder político e econômico nas comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil

Alan Santos/PR Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), presta depoimento ao TSE



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), presta depoimento nesta segunda-feira, 21, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como testemunha na ação que investiga a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto – que foi vice da chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022 -, nos eventos de 7 de setembro de 2022. O PDT entrou com uma ação na Justiça Eleitoral alegando que houve abuso de poder político e econômico pelo então presidente nas comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil. Segundo a sigla, Bolsonaro teria usado do cargo e da estrutura do governo para “desvirtuar o evento para promoção de sua candidatura”. O ministro Benedito Gonçalves atendeu ao pedido, que apura se houve irregularidades nos atos de 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Além de Ibaneis, outros políticos vão prestar depoimento a partir desta segunda. São eles: o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), o ex-ministro e senador Ciro Nogueira (PP) e o ex-deputado Daniel Silveira.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.