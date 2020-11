IBGE: Brasil tem 3.300 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção

Entre os biomas analisados, a Mata Atlântica se destaca com quase duas mil espécies com risco de desaparecer

Toninho Tavares/Agência Brasília O Pantanal e Amazônia, aparecem com os menores percentuais das espécies consideradas ameaçadas



Cerca de 3.300 espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção no Brasil, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os biomas analisados, a Mata Atlântica se destaca, com quase duas mil espécies com risco de desaparecer. Em seguida, vem o cerrado, com mais de 1000 espécies , a caatinga com 366 e o pampa, com 194. Já o Pantanal e Amazônia, aparecem com os menores percentuais das espécies consideradas ameaçadas.

De acordo com o biólogo Magno, as queimadas dos últimos anos podem contribuir para uma grande mudança deste quadro. “Quando a gente pensa só na perda de habitat e não na questão do animal morrer queimado seria um impacto indireto. Ele fugiu, mas depois não tem para onde voltar porque perdeu o habitat, ele vai tentar retornar e aquele ecossistema não terá mais as condições de suportar vida ali. E as plantas sofrem diretamente esse impacto”, explica. Entre os anos 2000 e 2018, a maior floresta tropical do planeta viu desaparecer 8% de sua cobertura, uma área equivalente a 270 mil km². Um outro estudo mostra que a redução na vegetação florestal amazônica foi a maior dentre os biomas brasileiros. A destruição foi causada principalmente, pela implantação de áreas de pastagem.

*Com informações da repórter Caterina Achutti