IBGE faz novo teste do Censo 2022 em novembro

250 recenseadores vão visitar cidades das 27 unidades da federação, testando sistemas de coleta, equipamentos, abordagem ao informante e protocolos de prevenção à Covid-19

Licia Rubistein/Agência IBGE Notícias Censo demográfico do IBGE não ocorre desde 2010 e não foi realizado em 2020 por falta de recursos e em 2021 por causa da pandemia da Covid-19



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar em novembro e dezembro deste ano um teste nacional para o aguardado Censo Demográfico de 2022. Os recenseadores vão visitar favelas, comunidades quilombolas, tribos indígenas e outros locais. Eles vão verificar também os sistemas de coleta, os equipamentos, a abordagem ao informante e os protocolos de prevenção à Covid-19. São cerca de 250 recenseadores destacados para essa operação Censo 2022. Eles vão percorrer cidades nas 27 unidades da federação. Em São Paulo, os testes vão começar no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul. No Rio de Janeiro, serão feitos em Engenheiro Paulo de Frontin e Nova Iguaçu, onde visitados domicílios localizados em favelas. Os testes do Censo 2022, chegarão em tribos indígenas e comunidades quilombolas no Rio em Angra dos Reis e Parati, onde também serão testados protocolos de segurança, normas de conduta, abordagem e o questionários específico para essas populações. O Censo Demográfico não é realizado desde 2010, não foi feito em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19 e questões orçamentárias.

