Idosa de 81 anos morre após ser atacada por pitbull no Rio de Janeiro 

Pixabay/susanne906 Mulher de 81 anos morreu após ser atacada por cachorro pitbull



Josenina Cerqueira, de 81 anos, morreu na última sexta-feira, 15, após ser atacada por um cachorro da raça pitbull, no Rio de Janeiro. A idosa estava andando na rua quando foi avançada pelo animal e até chegou a pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou sendo encontrada morta por bombeiros e parentes. Tutor do cão, o vizinho da mulher foi encaminhado para a delegacia e denunciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de cometer o crime. Recentemente, também na capital fluminense, um menino de dez anos teve uma perna dilacerada após ser mordido por um pitbull e precisou passar por várias cirurgias. Diante dos registros, o presidente da Comissão de Direitos dos Animais na Câmara Municipal, o vereador Luís Carlos Ramos, disse que vai fazer uma campanha de conscientização dos donos de cães ferozes. “É preciso conscientizar as pessoas e ter responsabilidade, respeitando a legislação em vigor, que obriga que animais bravos tenham que ficar na coleira. É preciso estar com guia, com ficinheira, para existir uma harmonia entre as pessoas e os animais”, disse.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga