Homem que arremessou bomba de fezes em ato de Lula vira réu no Rio de Janeiro 

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Ato político de Lula na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro



O homem que arremessou uma bomba caseira com fezes durante um ato do pré-candidato à presidência Lula (PT), na Cinelândia, região central do Rio de Janeiro, virou réu. Preso desde a semana, quando foi detido pela Polícia Militar em flagrante, André Stefano Dimitriu de Brito, disse às autoridades que agiu como “lobo solitário” e que não tem qualquer ligação com algum partido político. O Ministério Público do Rio de Janeiro, no entanto, pediu nesta sexta-feira, 15, quebra de sigilo telefônico do homem de 52 anos, além de chips telefônicos que podem estar em poder dele. Na ocasião do incidente, milhares de pessoas se reuniram para prestigiar o petista, que tenta voltar ao poder após mais de uma década.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga