Idosa de 87 anos tem alta em São Paulo após passar por procedimento cardíaco inédito no mundo

Paciente possuía o coração virado para o lado direito e foi submetida a uma cirurgia minimamente invasiva

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, da capital paulista realizou um procedimento cardíaco inédito no mundo. Foi uma operação minimamente invasiva de uma paciente de 87 anos que tinha o coração virado para o lado direito. Silvana Adélio Brusco teve alta nesta quarta-feira, 16, após quase um mês em recuperação e com um quadro irreversível. Ela vai seguir o seu tratamento em casa, por meio de home care. De acordo acordo com o médico cardiologista Vinícius Esteves, responsável pela cirurgia, a utilização de procedimentos menos invasivos e assertivos salva a vida de pacientes idosos e que não sobreviveriam a uma cirurgia convencional.

“A gente faz um procedimento minimamente invasivo. A gente não abre o peito da paciente, faz um pequeno furo na região da virilha, e essa paciente tem uma recuperação mais rápida, melhor. E hoje a gente conseguiu dar alta essa paciente do hospital, após muita luta, quando a gente já vinha discutindo que, provavelmente, ela não tinha outra alternativa”, comentou o médico. A cirurgia demorou cerca de cinco horas, foi um sucesso e a tecnologia de ponta utilizada pelo Hospital Vila Nova Star guiou toda a equipe multidisciplinar na hora do procedimento.

