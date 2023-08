Idoso confessa ter escrito bilhete com ameaça ao padre Júlio Lancellotti

Religioso, que realiza atividades de conscientização e acolhimento de pessoas em situação de rua, compartilhou em suas redes sociais o bilhete que recebeu

Reprodução/Instagram/@padrejulio.lancellotti Padre Julio Lancelloti é ameaçado por meio de um bilhete deixado na igreja: ‘Seu reinado vai acabar’



Um idoso de 72 anos confessou, neste domingo, 27, ter escrito um bilhete com xingamentos e ameaças ao padre Júlio Lancellotti, que coordena a Pastoral Povo de Rua e é titular da Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, em São Paulo. Em depoimento à polícia, o homem disse que conhece o padre e que “não pretendia fazer, efetivamente, mal” a ele, diz nota da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). O caso foi registrado como injúria e ameaça. O padre recebeu o bilhete de ameaça no domingo. Por meio das redes sociais, o padre Júlio disse que o recado foi deixado na porta da igreja enquanto ela ainda estava com portão fechados. “Padreco de m****. Pensa que aqui é partido político, defensor do direito dos bandidos. Petista vagabundo, usa o povo para te favorecer. Seu dia de reinado aqui vai acabar, pode esperar”, estava escrito no bilhete que recebeu. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Houve outras ocasiões em que o padre Júlio foi alvo de ataques por organizar atividades de conscientização e acolhimento de pessoas em situação de rua em São Paulo. Nos comentários, várias pessoas prestaram solidariedade ao padre, inclusive algumas celebridades.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.