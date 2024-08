Idoso morre após ser arrastado por onda no Leme, no Rio de Janeiro

Grupamento marítimo e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas não conseguiram salvar a vítima, que já estava sem vida quando foi resgatado

Reprodução/ Jovem Pan O incidente ocorreu enquanto ele admirava as ondas, que chegaram a até quatro metros de altura



Um idoso de 75 anos morreu nesta terça-feira (13) após ser arrastado pelo mar na praia do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu enquanto ele admirava as ondas, que chegaram a até quatro metros de altura. O grupamento marítimo e o corpo de bombeiros foram acionados, mas não conseguiram salvar a vítima, que já estava sem vida quando foi resgatado. A frente fria que causou a agitação marítima também trouxe temperaturas baixas para a região. Na madrugada, os termômetros registraram 9,5ºC no Alto da Boa Vista. Além disso, o mar avançou em direção à costa, arrastando uma grande quantidade de areia para a faixa de rolamento da orla, especialmente na Avenida Delfim Moreira. Cerca de 30 garis da Comlurb estão trabalhando na retirada da areia. O corpo de bombeiros do Rio de Janeiro emitiu um alerta máximo devido à passagem da frente fria, que deve continuar até o final da semana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA