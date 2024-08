Mais de 1,5 milhão de brasileiros são afetados por despejos forçados

Levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Campanha Nacional Despejo Zero calculou os dados entre outubro de 2022 e julho de 2024

Reprodução/ Agência Brasil/Marcelo Camargo A pesquisa também destaca que 66,3% dos brasileiros nessa situação são pretas ou pardas



Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (14) pela campanha nacional Despejo Zero revelou um aumento significativo no número de pessoas afetadas por despejos no Brasil entre outubro de 2022 e julho de 2024. Segundo os dados, o número de famílias despejadas ou ameaçadas de despejo passou de 890 mil para 1,5 milhão, representando um aumento de 70%. A pesquisa foi iniciada após o fim da resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibia despejos durante a pandemia de Covid-19. Os dados indicam que os despejos afetam majoritariamente áreas urbanas, embora também ocorram em zonas rurais. O estado de São Paulo lidera o ranking com 90 mil famílias ameaçadas de despejo e 9.500 mil efetivamente despejadas. Em seguida, o Amazonas registra 5.541 famílias despejadas, e o Rio de Janeiro, 4.939. A pesquisa também destaca que 66,3% dos brasileiros nessa situação são pretas ou pardas, 62,6% são mulheres, 74,5% ganham até dois salários mínimos, 265 mil são crianças e 260 mil são idosos. Apesar de São Paulo liderar em números absolutos, as regiões norte e nordeste são as mais afetadas proporcionalmente.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA