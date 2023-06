IGP-DI registra deflação de 2,33% em maio, aponta FGV

Com o resultado, o índice acumula variação de -3,56% no ano e de -5,49% em 12 meses

Pixabay/Creative Commons Deflação do IGP-DI foi puxada pela queda nos preços do atacado, diz economista



O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu pela terceira vez consecutiva, com retração de 2,33% em maio. O dado foi divulgado nesta terça-feira, 6, pela Fundação Getúlio Vargas (FVG), que iniciou a série histórica na década de 1940. O recuo é mais intenso do que o de abril, que registrou – 1,01%. Com o resultado de maio, o índice acumula variação de -3,56% no ano e de -5,49% em 12 meses. A queda do último mês também foi a maior desde julho de 1951, quando caiu 2,40%. O assunto foi tema no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta terça. Para o comentarista de economia Alan Ghani, a deflação do IGP-DI foi puxada principalmente pela queda nos preços do atacado. “O IGP é um índice de inflação que tem 60% do seu componente nos preços no atacado e no produtor. Já 30% é IPC, inflação no varejo, além de 10% na construção civil. A queda foi puxada principalmente pela queda dos preços de commodities, como minério de ferro, diesel, milho e bovinos, isso no atacado e no produtor. A boa notícia é que uma queda no atacado e no produtor tende a chegar no supermercado lá na frente. Também houve uma baixa inflação no consumidor puxado pela queda de preço de gasolina e de passagens aéreas. Foi uma boa notícia no cenário inflacionário”, explicou.