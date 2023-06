Igrejas evangélicas podem entrar na mira da CPMI do 8 de janeiro

Pedido foi apresentado pelos deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Erika Hilton (PSOL-SP)

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado Arthur Maia (União Brasil-BA) preside a CPMI do 8 de Janeiro



Dois deputados do PSOL querem incluir igrejas evangélicas nas investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do 8 de Janeiro. O pedido foi apresentado pelos parlamentares Pastor Henrique Vieira (RJ) e Erika Hilton (SP). Ambos acreditam que por meio de integrantes da igreja evangélica será possível localizar supostos autores intelectuais dos atos, além de responsáveis por eventos anteriores a data e que terminaram justamente nas manifestações as sedes dos Três Poderes. Os deputados, inclusive, citam reportagens jornalísticas em que presos pela Polícia Federal (PF) alegam que teriam sido financiados por templos evangélicos por meio de ônibus e caravanas para chegar em Brasília. Os requerimentos de convocação ainda serão apreciados e votados pelos integrantes da CPMI do 8 de Janeiro. Nesta semana, o colegiado tem duas reuniões marcadas, uma nesta terça-feira, 6, e outra na quarta-feira, 7. A ideia inicial era votar o plano de trabalho neste primeiro dia. No entanto, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), a relatora da CPMI e responsável pelo plano, disse que o documento ainda não está pronto. Nas reuniões, os deputados também vão definir se os encontros vão acontecer duas ou três vezes por semana. Pelo menos 8oo requerimentos foram apresentados a comissão. Entre eles pedidos de convocação, convites e quebras de sigilo.

*Com informações da repórter Iasmin Costa.