Imagem mostra roubo violento a pedestre no litoral paulista

Reprodução / Câmera de Segurança A avó e a bebê, de um ano e oito meses de idade, andavam no centro de São Vicente, no litoral de São Paulo, na última terça-feira (21) quando foram abordadas por dois homens de bicicleta



Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois criminosos assaltam uma avó que passeava com a neta. A avó e a bebê, de um ano e oito meses de idade, andavam no centro de São Vicente, no litoral de São Paulo, na última terça-feira (21) quando foram abordadas por dois homens de bicicleta. Um deles agarrou a senhora e puxou o celular de dentro do vestido dela. A criança assistiu toda a cena.

Segundo a mãe da bebê, que falou à Jovem Pan sem se identificar, é muito comum assaltos desse tipo na região. “É sempre assim, sempre dois de bicicleta e quase todo dia tem assalto lá e nunca vimos um policiamento, nunca vi uma viatura passar lá no local”, afirma. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que Polícia Civil está investigando o caso. Até agora, ninguém foi preso.

*Com informações do repórter Leonardo Martins