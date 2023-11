Incêndio atinge fábrica da Cacau Show no Espírito Santo; veja vídeo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atua com 18 agentes no local, até as 7h30 não havia registro de feridos

Reprodução/Twitter/@PedroRonchi2 Fábrica da Cacau Show, no Espírito Santo, pega fogo



Um incêndio atinge a fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Espírito Santo, desde a madrugada desta terça-feira, 7. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atua com 18 agentes no local, até as 7h30 não havia registro de feridos. As chamas começaram por volta das 4h40, quando os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Por segurança, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) decidiu interditar uma pista lateral da BR-101, no bairro Canivete, onde fica a fábrica. Funcionários da fábrica tiveram que correr para uma rodovia. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros seguem no local, já que o fogo atingiu a parte de produção, onde há açúcar e gordura usados na produção de chocolates. A coluna de fumaça pode ser vista a quilômetros de distância. A fábrica da Cacau Show foi inaugurada em agosto do ano passado e tem mais de 700 mil metros quadrados. A Prefeitura de Linhares ofereceu ajuda a empresa. Inclusive, o prefeito Bruno Marianelli acompanha os trabalhos no local. Já o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), também colocou o Estado à disposição. Procurada pelo site da Jovem Pan News, a Cacau Show ainda não se manifestou sobre o caso.

*Com informações do repórter Edu Kopernick.