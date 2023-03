Nova zebra no Paulista? Palmeiras liga alerta com boa fase do Ituano para não repetir vexame de 2014

Verdão é favorito na semifinal, mas encara time do interior em recuperação e que é ‘pedra no sapato’ de gigantes

MIGUEL PESSOA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Ituano vão se enfrentar na semifinal do Paulistão 2023



O Palmeiras é disparadamente o favorito no duelo contra o Ituano, marcado para começar às 16h (de Brasília) deste domingo, 19, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha, invicto, atual vencedor do torneio e atuando em casa, o Alviverde tem tudo para confirmar o favoritismo e avançar à final do Estadual pela quarta temporada consecutiva. O time dirigido por Abel Ferreira, entretanto, prega respeito ao adversário e tem ciência que o bom momento do rival pode culminar em uma nova “zebra” na competição. Apesar de lutar contra o rebaixamento até o final da fase de grupos, o Galo de Itu vem em recuperação e está sendo uma “pedra no sapato” dos gigantes. Na estreia, a equipe interiorana empatou com o São Paulo em um Morumbi lotado. Já na última rodada, o conjunto rubro-negro atropelou o Santos, garantindo sua passagem ao mata-mata. No último fim de semana, o Ituano ainda eliminou o Corinthians nas penalidades, em plena Neo Química Arena. Por fim, na quarta-feira passada, uma classificação sobre o Ceará nas penalidades, pela 2ª fase da Copa do Brasil, confirmou a arrancada dos comandados por Gilmar Dal Pozzo.

Uma eventual classificação do Ituano sobre o Palmeiras, por sinal, não seria inédita. Em 2014, as equipes se enfrentaram justamente na semifinal do Paulistão, no Pacaembu, também em partida única. Na ocasião, o Alviverde teve mais posse de bola e criou as principais oportunidades, mas pecou nos arremates e sofreu com lesões de Fernando Prass e Alan Kardec – além disso, o chileno Jorge Valdivia começou o duelo no banco de reservas por problemas físicos. Com dificuldades para abrir o placar, o Verdão ainda viu Marcelinho acertar um belo chute e garantir a classificação para o Galo com uma vitória por 1 a 0. Relembre abaixo. Na final, o clube rubro-negro, então presidido por Juninho Paulista, ainda desbancou o Santos e levantou sua segunda taça no Paulistão. A primeira havia sido conquistada em 2002.

Para evitar um novo vexame contra o Ituano, o discurso no Palmeiras é de respeito e muito foco. “Todo jogo de Campeonato Paulista, independentemente do adversário, é difícil. Os rivais vêm com uma motivação muito grande. A equipe do Ituano vem evoluindo, então temos de ter muito cuidado e respeito”, diz Zé Rafael, em entrevista ao site oficial do Verdão. “Que a gente possa fazer um grande jogo e sair classificados”, completou o jogador, acreditando na força da torcida, que deve lotar o Allianz Parque para empurrar o time. Desta forma, a equipe palmeirense deve ser escalada com força máxima: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Raphael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Bruno Tabata (Endrick) e Rony.