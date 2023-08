Incêndio em casa de repouso para deficientes na França deixa ao menos nove mortos

De acordo com a polícia local, duas pessoas continuam desaparecidas

SEBASTIEN BOZON / AFP Incêndio em casa para deficientes na França deixa nove mortos



Ao menos nove pessoas morreram e duas continuam desaparecidas após um incêndio nesta quarta-feira, 9, em uma casa de repouso de férias para pessoas com deficiência no nordeste da França. “Localizamos nove corpos e ainda procuramos dois”, declarou o tenente-coronel Philippe Hauwiller, que comanda a operação de resgate. Drones, cães farejadores e socorristas trabalham para localizar os corpos. As autoridades temiam as mortes das 11 pessoas que estavam desaparecidas. “Não há muitas dúvidas, pois estavam no local e não conseguiram sair”, disse o secretário-geral da prefeitura de Haut-Rhin, Christophe Marot. As vítimas do incêndio em uma antiga fazenda reformada de Wintzenheim seriam um funcionário e 10 adultos com deficiência intelectual leve de Nancy, cidade do leste da França, que estavam de férias. “Diante desta tragédia, meus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e suas famílias”, escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X, antes conhecida como Twitter. Os bombeiros foram alertados às 6h30 (1h30 de Brasília) sobre o incêndio. Das 28 pessoas presentes na casa de repouso, apenas 17 foram resgatadas, informou Marot. Ele explicou que aquelas que estavam no térreo conseguiram sair do local de maneira mais rápida. “O incêndio foi controlado rapidamente, apesar da violência das chamas”, afirmou a prefeitura da região em um comunicado. “Uma pessoa foi levada para o hospital em situação de emergência relativa e outra se encontrava em estado de choque”, acrescentou a nota. O local, alugado por uma associação francesa de ajuda a pessoas com deficiência, ficava em uma antiga fazenda reformada de 500 metros quadrados de superfície, com dois andares e sótão, segundo os bombeiros. O incêndio começou no térreo.

*Com informações do repórter Luca Bassani.