Incêndio em cinema de shopping no Maranhão deixa ao menos 2 mortos e 13 feridos

Governador do Estado fala em investigações intensas para encontrar e punir culpados pelo incidente

Reprodução/Instagram/@bombeiros.cbmma193 Incêndio em cinema de Shopping em São Luís, Maranhão, deixa ao menos dois mortos



Um incêndio em uma sala de cinema de um Shopping de São Luís, capital do Maranhão, deixou ao menos dois mortos nesta terça-feira, 7. A primeira vítima, encontrada no início da madrugada desta quarta, foi identificada como Yasmin Gomes Campos, de 21 anos. O segundo corpo ainda não foi identificado, mas já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para análise. As chamas teriam iniciado por volta das 16 horas da terça em um projetor da sala 3 do cinema. As causas ainda são investigadas. O Corpo de Bombeiros fala em pelo menos 13 feridos. As autoridades de saúde do Estado informam que nove pessoas foram encaminhadas para hospitais da rede pública e outras quatro deram entrada em unidades privadas. Todas elas possuem estado de saúde estável. Em um vídeo publicado nas redes sociais também no início da madrugada, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Célio Roberto, afirma que outras 26 pessoas conseguiram escapar ilesas do incêndio. Apesar disso, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse ainda não ter contabilizado a quantidade total de feridos. Nas redes sociais, o governador do Estado, Carlos Brandão (PSB), confirmou as duas mortes, se solidarizou às famílias das vítimas e falou em “culpados”: “As investigações serão intensas para que os culpados sejam punidos com o rigor da lei”, disse. A reportagem tentou contactar a rede de cinemas Cinesystem a partir dos contatos disponibilizados em seu site, mas até o momento da publicação deste texto não obteve retorno. Em nota, o Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e disse que mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e clientes.

*Com informações do repórter Sérgio Carvalho