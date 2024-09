Incêndios atingem mais de 250 mil hectares de cana em São Paulo

Dados são da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (ORPLANA), obtidos a partir de imagens de satélite e visitas a campo

DAVI CORRÊA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Entre os dias 23 de agosto e 10 de setembro, o estado de São Paulo registrou 181 mil hectares de cana queimados



A seca que assola o Brasil tem provocado incêndios em diversas regiões do país, afetando significativamente a produção agrícola. No interior de São Paulo, os incêndios já atingiram pelo menos 250 mil hectares de cana-de-açúcar. Esse número representa um aumento de pouco mais de 20 mil hectares em relação ao último levantamento realizado no início de setembro pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA). Entre os dias 23 de agosto e 10 de setembro, o estado de São Paulo registrou 181 mil hectares de cana queimados. Desse total, 95 mil hectares eram lavouras já colhidas e em processo de rebrota, o que preocupa especialistas. Além de comprometer a produção atual, o fogo também afeta a safra seguinte, prejudicando a rebrota dos pés de cana.

Os dados são da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (ORPLANA), obtidos a partir de imagens de satélite e visitas a campo. Os prejuízos aos produtores já ultrapassam R$ 1,2 bilhão, e os incêndios ainda não cessaram. A seca deve continuar até o final deste mês, agravando a situação. A UNICA e suas associadas disponibilizaram uma estrutura de combate aos incêndios, incluindo mais de mil caminhões-pipa e cerca de 10 mil colaboradores treinados. Esses esforços estão sendo coordenados com o governo estadual para minimizar os efeitos das queimadas.

