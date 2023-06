Indicado de Lula ao STF, Cristiano Zanin é sabatinado no Senado nesta quarta-feira

Reunião começa a partir das 10h desta quarta-feira, 21, e depois o nome será votado no plenário, onde o advogado precisa de no mínimo 41 votos dos 81 senadores para assumir a vaga deixada por Ricardo Lewandowski

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Cristiano Zanin Martins, advogado que defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante julgamento nas apelações sobre o sítio de Atibaia na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal vai sabatinar, nesta quarta-feira, 21, o advogado Cristiano Zanin Martins, indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o lugar de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). A reunião começa a partir das 10h. Zanin tem 47 anos e ganhou repercussão nacional após defender Lula nos processos da operação Lava Jato. O especialista em direito civil e processual irá responder as perguntas dos senadores que integram a CCJ, entre eles, parlamentares líderes da oposição como Sérgio Moro (União Brasil), Marcos do Val (PL) e Flávio Bolsonaro (PL). A expectativa é de que a reunião dure cinco horas. A indicaçao de Zanin será votada primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado, mesmo que a Comissão rejeite a indicação. Para ser aprovado, o advogado precisa de pelo menos 41 votos dos 81 possíveis no plenário.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) declarou que a indicação ao STF está “bem encaminhada para aprovação”: “Vamos aguardar obviamente a sabatina da CCJ, ela é determinante e preponderante, e levamos à tarde para o plenário do Senado”. Se sua indicação for confirmada, Cristiano Zanin poderá atuar no STF por 28 anos, até atingir a idade limite.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore