Pacheco diz que tem votos para votar arcabouço fiscal e aprovar Zanin

Presidente do Senado sinalizou que poderá levar o marco fiscal para o plenário nesta quarta-feira, 21

Edilson Rodrigues/Agência Senado Declaração de Pacheco foi dada nesta terça-feira, 20



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que o projeto de lei do novo arcabouço fiscal irá a votação no plenário da Casa já nesta quarta-feira, 21, e deverá ser aprovado com margem expressiva de votos. No mesmo dia, o plenário da Casa votará a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Vamos resolver isso tudo amanhã”, disse Pacheco. A sabatina de Zanin está marcada para começar às 10h na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado composto por 27 membros. No plenário, o advogado criminalista precisa do voto favorável de 41 dos 81 senadores – nos bastidores do Senado, sua aprovação é dada como certa, e aliados estimam que o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerca de 60 votos. Quanto ao arcabouço fiscal, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado adiou para esta quarta-feira, a partir das 08h30, a votação do relatório sobre o tema.