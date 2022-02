Índice de Confiança Empresarial cai 2,5 pontos em janeiro, aponta FGV

Setor de serviços foi o mais afetado, com recuo de – 4,3 pontos, seguido por construção civil, indústria e comércio

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚD Pessoas fazendo compras em shopping



O ano mal começou e os empresários já se mostram pessimistas com as expectativas econômicas, é o que aponta uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Confiança Empresarial caiu 2,5 pontos em janeiro, chegando ao menor nível desde abril de 2021. Isso inclui os principais setores empresariais, como indústria, serviços, comércio e construção civil. Para o economista André Perfeito, os setores estão sofrendo com a alta do dólar. “Janeiro sempre é um mês que apresenta essa característica, mas a expectativa é superávit comercial no ano. E, com juros mais no lugar, por assim dizer, a expectativa é de que a moeda brasileira se aprecie, o que pode tirar um pouco do fardo tanto do empresário, mas principalmente do consumidor brasileiro”, afirmou.

O setor de serviços foi o mais afetado segundo a pesquisa. Ele é visto como o termômetro da economia, por sentir mais quando as coisas não estão indo bem. Houve um recuo no setor de serviços de – 4,3 pontos; a construção civil caiu – 3,9 pontos; seguida pela indústria, – 1,7 pontos; e o comércio, – 0,4 pontos. Um resultado que preocupa, já que os segmentos mais dependentes de consumo presencial empregam muito e somente agora estavam conseguindo retornar a níveis de confiança comparáveis com os do período pré-pandemia, como indica a pesquisa. Os economistas do mercado financeiro projetam um avanço do Produto Interno Bruto (PIB) em 0,3% por cento em 2022, segundo o Boletim Focus do Banco Central.

*Com informações do repórter Maicon Mendes