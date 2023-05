Índice de endividamento bate recorde e inadimplência atinge 66 milhões de brasileiros

Quatro em cada dez brasileiros estão ‘negativados’, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas

ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Brasileiros fazendo compras na região do Brás, área central da capital paulista



Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), atestou que, no mês de abril, o número de brasileiros inadimplentes atingiu recorde. Segundo o levantamento, 66 milhões de consumidores no pagaram as dívidas no mês passado. Em abril, em cada dez adultos, quatro deles não honraram com os compromissos e atrasaram suas contas. O estudo também mostrou que o número de consumidores inadimplentes subiu cerca de 8% no último mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje, cada inadimplente deve em média R$ 4 mil em dívidas somadas para duas empresas. Segundo a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, o cenário econômico, principalmente durante a pandemia de Covid-19, afetou o bolso das famílias e prejudicou, em especial, aquelas com rendas mais baixas. “Nos últimos tempos, até tivemos uma inflação mais controlada, mas passamos por um bom período no ano passado com a inflação do alimentos, por exemplo, na casa dos dois dígitos. Outro ponto é a taxa de juros que ficou mais alta e tende a ser mais difícil te acesso ao credito. Além da dívida que foi negociada em 2% e agora fica mais difícil de pagá-la com ela mais cara”, disse. A especialista ainda avaliou e que a tendência é de que muitos brasileiros permanecem no vermelho. “Quando falamos no cenário mais possível para os próximos meses, ainda esperamos uma taxa de juros mais alta com uma diminuição no segundo semestre, mas ainda assim teremos um cenário de juros altos e há uma perspectiva de que essa inadimplência fique alta”, concluiu.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto