Indígenas voltam a protestar em Brasília contra exploração de reservas

Manifestantes pedem o fim do marco temporal e justiça por Bruno Pereira e Dom Phillips

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Imagens do ato do dia 25 de agosto, que também protestou contra o marco temporal



Indígenas de diversas regiões do país estão acampados desde segunda-feira, 20, em Brasília. Nesta quinta-feira, 23, o movimento fez uma marcha para protestar contra projetos de lei que liberam a exploração de terras e prestaram homenagens ao jornalista Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira. A mobilização aconteceu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A principal demanda é o retorno do julgamento do marco temporal, lei que impede que os povos contestem demarcações de terras para áreas que estavam ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição em 1988. O STF voltaria a julgar a validade da tese nesta semana, mas o julgamento foi adiado por uma decisão do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, no começo do mês.

Os manifestantes cobram que o Supremo retome o julgamento e decida impedir o marco temporal. O ato foi pacífico e contou com a presença de representantes de diferentes povos indígenas. Outra pauta levantada foi a exigência da saída imediata do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier. Concomitantemente ao protesto, os servidores da Funai também fizeram uma paralisação nacional para pedir a retirada do presidente da fundação e contra os assassinatos no Vale do Jaguari. Os funcionários do órgão em Brasília já estão em greve desde a última segunda-feira.

*Com informações da repórter Iasmin Costa