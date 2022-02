Indústria de máquinas e equipamentos registra alta de 21% no faturamento

Setor registrou seu melhor ano da história em 2021, com expansão de 25% do mercado interno e de 34% nas exportações

ThisisEngineering RAEng/Unsplash As indústrias esperavam investir R$ 8,5 bilhões em 2021, mas fechou o ano passado com R$ 145 bilhões



A indústria de máquinas e equipamentos registrou seu melhor ano da história em 2021. Em 85 anos de atividades, foi a única vez que o setor teve crescimento de 21% no faturamento, com expansão de 25% do mercado interno e de 34% nas exportações. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Veloso, ressalta a reação no emprego com expansão de 15%. “Para 2022, estamos prevendo um investimento de R$ 15,5 bilhões no setor. Estamos prevendo um crescimento da produção física de 4,5%, prevendo crescimento do faturamento total de 6%, sendo alta de 3% no mercado interno e de 15,5% nas exportações”, afirmou. O setor é um balizador dos investimentos no país pela produção de bens de capital. As indústrias esperavam investir R$ 8,5 bilhões em 2021, mas fecharam o ano passado com R$ 145 bilhões, um total 68% maior.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos