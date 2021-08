Inflação encarece alimentos e o ‘prato feito’ pesa no bolso dos brasileiros

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cesta de 10 itens sofreu uma variação de 22,57% no acumulado em 12 meses até julho deste ano

Dionatan Dion Cerqueira/Pixabay Arroz lidera alta com um aumento de 37,5% no preço



O principal prato do brasileiro na hora do almoço está mais caro. Com a inflação em alta e os preços dos alimentos subindo a cada dia, o “PF” ficou mais salgado. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cesta de 10 itens do “prato feito” sofreu uma variação de 22,57% no acumulado em 12 meses até julho deste ano. Enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas avançou 8,75%. O preço do arroz disparou 37,5%. O da carne bovina, 32,69%. O feijão preto, 18,46%. A alface, que compõe a salada, subiu 9,74% e o tomate, 37,4%. Outros dois itens indispensáveis que também aumentaram foram o frango (22,73%) e os ovos (13,5%). Por outro lado, alguns alimentos do prato feito também sofreram quedas expressivas nos preços. O feijão carioca, menos 5,44%, a batata inglesa, menos 19, 33%, e a cebola, menos 29,82%.

Segundo Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, em julho do ano passado, a inflação do “prato feito” já acumulava uma alta de 12,21% em doze meses. “Começou lá com a pandemia, isso foi no mundo todo. No Brasil, foi agravado por causa da alta da taxa de câmbio e porque o governo desmontou todos os estoques reguladores”, explicou Marconi. A pesquisa revelou ainda que as condições climáticas estão causando prejuízos para vários os setores, estabilidade da economia gera desconfiança e as medidas que o governo vem tomando tem uma expectativa bem longe da realidade. Para Nelson Marconi, está na hora do governo frear essa tendência de alta. “Precisaria ter uma posição mais ativa do governo no sentido de tentar contribuir, tentar frear essa ata do preço dos alimentos. O que eu estou dizendo não é que o governo tem que fixar o preço do alimento, mas ele pode, sim, interferir no oferta”, defende. O levantamento faz um alerta sobre as decisões políticas. Em um curto espaço de tempo, a insegurança alimentar do brasileiro segue por um caminho bem preocupante.

*Com informações do repórter Maicon Mendes