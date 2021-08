Feira das Feiras Criativas dá esperança para setores da economia na retomada das atividades

Evento servirá de exemplo para outros no Estado de SP; na entrada, teste de Covid-19 oferecem resultado em três minutos

Foto: WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/08/2021 Em projeto pioneiro, no mesmo espaço foram 16 feiras em uma só



Aos poucos, os grandes eventos vão reaparecendo na cidade de São Paulo. Essa feira, realizada no Memorial da América Latina, recebeu investidores e expositores de todo o Estado e também de outras regiões do país. No mesmo espaço, foram 16 feiras em uma só. E o projeto é pioneiro. Os visitantes encontraram opções de decoração, moda, artesanato, barracas de comidas típicas, itens de tecnologia e artigos para casa. Glaucio veio expor os doces caseiros. O doce de leite dele já ganhou prêmio internacional — e ele tratou logo de fazer a propaganda do doce que veio de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

“É o que a gente mais vende lá: abóbora com lasca de coco, leite com amendoim, cocada pura e doce de nata com calda de café. Na caixinha vai um recadinho para vocês ficarem feliz, adoçar a vida de todo mundo. Nessa fase tem que ter muito doce, alegria no coração, perseverança, né? Que vai dar tudo certo.” Glaucio não via a hora de voltar a trabalhar com o público. “Tinha um pouco de expectativa de como ia ser, como ia fazer, se ia ter muita gente. Acredito que isso vai acompanhar a gente um pouco, esses protocolos, por causa da segurança da população. É um setor que foi muito afetado com a pandemia e agora está dando novos passos. É um renascimento desse setor.” Vanessa é a porta-voz do evento e ficou emocionada de ver a retomada gradual dos setores da economia.

“Sabe o que é o mais legal disso tudo? Estamos descobrindo que temos responsabilidades compartilhadas. Não é só a retomada do setor, mas o que a gente pode fazer para ter uma retomada bacana e segura, protocolarmente falando.” Essa feira serve de exemplo para outros eventos no Estado de São Paulo. Mas, para receber uma grande quantidade de público, é preciso oferecer os protocolos de segurança. Os testes da Covid-19 são feitos de forma rápida e saem em três minutos. Só assim, com segurança, é que os grande eventos vão voltar a movimentar a economia no país. O público também aprovou o evento e ficou satisfeito. “Achei bem interessante o modelo, fazer a testagem antes de entrar e respeitando a volta da economia. Estamos gostando bastante do evento sim”, disse um cliente. A Feira das Feiras Criativas em São Paulo recebeu mais de 1,2 mil pessoas em dois dias de exposição.

*Com informações do repórter Maicon Mendes