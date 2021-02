Infogripe mostra redução de síndrome respiratória grave em oito capitais

Em 2020, cerca de 97% dos casos de SRAG no país tiveram o novo coronavírus como principal causa

Dudu Contursi/Estadão Conteúdo Houve redução em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus



Apesar dos altos índices e vitimas fatais pela Covid-19, a nova edição do Infogripe divulgada pela Fiocruz na quinta-feira, 11, mostrou queda no número de registros de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em oito capitais do Brasil desde a segunda semana de janeiro. Houve redução em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. De acordo com a Fiocruz, o problema pode ser causado por vários vírus respiratórios.

Mas, em 2020, cerca de 97% dos casos no país tem o novo coronavírus como principal causa. E, ainda segundo a Fundação, quase 100% dos óbitos são em decorrência da Covid-19. O boletim destaca que embora a capital do Amazonas mostre sinais de queda, as informações sobre a cidade ainda apresentam impacto importante do represamento das informações que se iniciou em dezembro. E que, portanto, esses dados podem estar subestimados.

