Iniciativa ajuda refugiadas venezuelanas a entrarem no mercado de trabalho

Reprodução / Jovem Pan

Encontrar emprego é um dos principais desafios de migrantes e refugiados. Pensando nisso, a Agência ONU Migração, em parceria com a ONG Casa Venezuela e salões de beleza, têm promovido cursos para capacitar mulheres venezuelanas e inseri-las no mercado de trabalho no setor de beleza, seja para abrir o próprio negócio ou atuar em salões. Nesta terça-feira, 26, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), sediou um evento com a presença de 120 mulheres. Foram realizados workshops com aulas e técnicas de penteados e maquiagem e ministradas palestras sobre temas como direito da mulher e saúde feminina. O objetivo é que a formação seja mais ampla e não apenas profissional. Criado em junho deste ano, o projeto deve capacitar mais de 90 migrantes e refugiadas.

A venezuelana karlha Velasquez é uma das que passou a ter uma profissão após o curso. Ela está no Brasil há pouco mais de dois anos e conta que trabalhava em um spa na Venezuela. Atualmente, ela atua como assistente de cabeleireiro e revela que pretende crescer na carreira. “Gostei muito da área da beleza, quero cada dia aprender muito mais”, disse. O Brasil é o país com maior número de refugiados venezuelanos. Segundo dados da ACNUR, são mais de 260 mil venezuelanos morando em território brasileiro.

