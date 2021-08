Iniciativa do Poupatempo oferece teste grátis de paternidade em São Paulo

Desde o lançamento do programa, em novembro de 2016, mais de 12 mil solicitações já foram registradas; ao todo, 70% das pessoas que recorreram ao exame conseguiram confirmar o vínculo familiar

O Poupatempo da Sé, no centro da capital paulista, realiza neste sábado, 7, o segundo mutirão “Encontre seu pai”, que oferece testes grátis de paternidade. Os atendimentos acontecem por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio, como explica a gerente de Medicina Social, Juliana Lugani. “A gente está prestando as informações, para quem o pai recusa de assumir a paternidade. A gente anota as informações, vai encaminhar ao Ministério Público para que ele entre em contato com as partes envolvidas. Também há possibilidade daquela mãe que sabe o nome do pai, mas não sabe o paradeiro, procurar as informações para que a gente possa passar ao Ministério Público em busca do suposto pai”, afirma.

Fabiana Aparecida tentou algumas vezes, amigavelmente, o contato com o pai da sua filha para que assuma paternidade. Sem sucesso ou resposta, a atendente de telemarketing procurou o Poupatempo para pedir o teste de DNA. “Quando ela nasceu, ele sumiu. Eu nem quis contato dele, mas como ela cresceu, ela teve intenção de conhecer o pai e aí fui atrás dele. Ele conheceu a menina, prometeu os mundos e fundos, iludiu a minha filha. Disse que faria tudo que não fez antes. Hoje ela tá com 17 anos e ela tem a vontade de ter o nome do pais, ele não quis. Das duas vezes que tentei ele disse disse que ia e não foi. Então vim por aqui, talvez judicialmente seja mais fácil”, relata. Desde o lançamento do programa, em novembro de 2016, mais de 12 mil solicitações já foram registradas pelo Poupatempo. Ao todo, 70% das pessoas que recorreram ao exame conseguiram confirmar a paternidade.