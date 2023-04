Iniciativa oferece bolsas de ensino de tecnologia a jovens moradores de favelas

Programa Transforma, do Serasa Experian com apoio da ONG Gerando Falcões, visa capacitar 800 pessoas para atuar em qualquer área do segmento

Banco de imagens/Pexels Entre os critérios para se candidatar ao programa está ser residente de favelas e estudar ou ter concluído o ensino medio em escola pública



O programa Transforma, da Serasa Experian, oferece 800 bolsas de R$ 500 para estudo em tecnologia para jovens de baixa renda de diversas partes do Brasil e, neste ano, conta com a parceria inédita da ONG Gerando Falcões. O objetivo do programa é qualificar a mão de obra no setor. Roger Cruz, head de sustentabilidade da Serasa, destaca a importância do projeto para um setor que tem se destacado tanto no mundo. “É uma porta de entrada no mercado. Não é fácil, obviamente, porque necessita de uma aprovação técnica, de conhecimento, para poder entrar. Oferecemos formação técnica robusta, acompanhamento individualizado para que eles possam, realmente, obter o conhecimento necessário, contato muito próximo com profissionais de mercado, mentorias profissionais do Serasa, desenvolvimento de competências pessoais, para que eles possam, ao final, estar habilitados para entrar em qualquer emprego na área”, diz. Roger explica quais são os critérios para participar: “Idade, de 18 a 23 anos, que sejam residentes das cidades onde vamos promover o programa, São Carlos, São Paulo, Fortaleza, Brasília, Florianópolis e Rio de Janeiro, eles têm que residir em favelas e terem realizado ou estarem realizando o ensino médio em escola públivs ou como bolsistas e escolas particulares”. Moacir Marcolino tem 22 anos e se formou no ensino médio em 2017. Desde jovem, ele tem interesse por tecnologia e viu a possibilidade de trabalhar na área a partir do programa Transforma, conciliando-o com seus estudos.”Eu já me interessava por esse meio, só que, como eu vinha de alguns empregos, acabei passando um tempo sem buscar isso. O curso veio como um rumo, me deu um norte de onde eu queria estar e do que eu queria fazer. As inscrições podem ser feitas no site www.serasaexperian.com.br/transformese

*Com informações da repórter Camila Yunes