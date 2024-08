Inscrições do Fies começam quase um mês após início das aulas

Prazo vai até o dia 27 de agosto; este será o primeiro ano em que estudantes de baixa renda cadastrados no CadÚnico terão o benefício de 100% da bolsa

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Além disso, vagas serão destinadas a estudantes pretos, pardos e pessoas com deficiência



As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) do segundo semestre começaram nesta quinta-feira (22), um mês após o início das aulas nas faculdades. Os estudantes contemplados com o crédito estudantil serão conhecidos no dia 9 de setembro. As inscrições vão até o dia 27 de agosto. Para se inscrever, é necessário preencher alguns pré-requisitos, como ter uma renda mensal bruta familiar de até três salários mínimos, equivalente a R$ 4.236, não ter zerado na redação e ter uma nota mínima de 450 pontos no Enem, que pode ser utilizado desde 2010. Os estudantes são selecionados pelo governo, com preferência para aqueles que nunca cursaram o ensino superior, entre outros critérios. O acesso para inscrição é feito exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/fies, onde está disponível o passo a passo para o processo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este será o primeiro ano em que estudantes de baixa renda cadastrados no CadÚnico terão o benefício de 100% da bolsa, desde que a renda mensal não ultrapasse meio salário mínimo. Além disso, vagas serão destinadas a estudantes pretos, pardos e pessoas com deficiência. Com exceção dos estudantes de baixa renda, os benefícios do crédito estudantil são concedidos até 70% do valor da mensalidade, sendo que o estudante arca com os outros 30% e as taxas das universidades. O pagamento do crédito só começa após formado.

Publicado por Luisa Cardoso