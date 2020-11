INSS mantém suspensa prova de vida para aposentados até o fim do ano

A decisão busca evitar o deslocamento dos idosos, que são considerados grupo de risco para a Covid-19

Uma portaria publicada nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial da União, mantém suspensa a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para aposentados e pensionistas, até o fim do ano. Com isso, aqueles que não fizeram o procedimento de março a novembro poderão receber o benefício até o fim de janeiro de 2021. O INSS quer evitar o deslocamento dos idosos, por serem considerados grupo de risco para a Covid-19 Todos os anos, beneficiários do INSS precisam comprovar ao governo que estão vivos. Essa comprovação é sempre presencial e pode ser feita na instituição bancária em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício, em uma agência do INSS, em embaixadas e consulados ou na casa de aposentados e pensionistas com dificuldade de locomoção. Quem não faz a comprovação no prazo tem o pagamento bloqueado, suspenso ou cessado. O procedimento é obrigatório e tem como principal objetivo evitar fraudes e pagamentos indevidos.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda