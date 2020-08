Inteligência artificial vira aliada de cientistas na luta contra a Covid-19

O sistema combina dois algoritmos e determina, em uma escala de 0 a 100, qual é a probabilidade de um paciente estar contaminado

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Em casos de pacientes regulares, é possível até comparar a situação atual com exames mais antigos



Um sistema desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de São Paulo que identifica lesões pulmonares por meio da inteligência artificial está ajudando médicos a diagnosticar pacientes infectados pelo novo coronavírus. A ferramenta ganhou o nome RadVid-19 e está sendo usada desde abril. O sistema combina dois algoritmos e determina, em uma escala de 0 a 100, qual é a probabilidade de um paciente estar contaminado. O vice-diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, Marcio Sawamura, explica que a análise é feita pela ferramenta a partir de imagens de raio-X e tomografias de tórax que mostram anomalias nos pulmões.

Em casos de pacientes regulares, é possível até comparar a situação atual com exames mais antigos. A professora do Departamento de Radiologia e Oncologia da Universidade de São Paulo, Cláudia da Costa Leite, diz que a tecnologia tem ajudado a acelerar a descoberta dos casos de Covid-19. O sistema RadVid-19 já está sendo usado em 43 hospitais, 60% deles da rede pública. Depois de fazer o cadastro, que é de graça, os médicos podem subir as imagens do paciente para a plataforma e receber a avaliação.

*Com informações do repórter Vitor Brown