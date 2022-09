Internações por Covid-19 atingem o menor patamar no Rio de Janeiro

Desde o início da pandemia, mais de 75 mil pessoas morreram por conta da doença em todo o Estado

Pela primeira vez, desde o agravamento da pandemia da Covid-19, a cidade do Rio de Janeiro registrou menos de dez internações pela doença. Com apenas 9 internações, o município atingiu o menor patamar da série histórica nesta terça-feira, 6. Entre os pacientes, 4 estavam em leitos de enfermaria e 5 em UTIs. A Secretaria Municipal de Saúde continua a reforçar a necessidade da vacinação contra o coronavírus, justamente porque este baixo índice de internações é fruto da proteção trazida pelos imunizantes. A taxa de testes positivos para a Covid-19 está na casa de 11% na capital fluminense, outro número comemorado pelas autoridades. No entanto, ainda existem milhares de cariocas com o calendário de vacinação em atraso e, desde o mês passado, a vacinação de crianças de 3 e 4 está interrompida por falta de doses. Desde o início da pandemia, mais de 75 mil pessoas morreram por conta da doença em todo o Estado do Rio de Janeiro.

