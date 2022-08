Um em cada três brasileiros não usam máscaras em nenhum lugar, aponta pesquisa

Índice de pessoas que deixaram de usar a proteção facial quase dobrou, subindo de 17% para 32%

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Percentual de brasileiros que disseram usar máscaras tanto em ambientes fechados quanto em lugares abertos caiu de 29% para 16%



Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta segunda-feira, 29, aponta que um em cada três brasileiros não usam máscaras em nenhum lugar. O levantamento também mostra que, de abril a julho, o índice das pessoas que deixaram de usar a proteção quase dobrou, subindo de 17% para 32%. Em relação aos que continuam com o uso de máscaras, a adesão ocorreu principalmente em locais fechados. Durante o mesmo período, o percentual de brasileiros que disseram usar a proteção facial apenas em ambientes fechados manteve-se estável, sendo de 53% para 52%. Já das pessoas que usam máscaras tanto em locais abertos quanto em lugares fechados caiu de 29% para 16%. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, avaliou os dados da pesquisas e disse que os números fazem referência ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. “Diante de um cenário de menor gravidade da pandemia, com alta cobertura vacinal da nossa população e redução dos casos, as atividades econômicas estão retornando ao ritmo normal e o mercado de trabalho começa a se recuperar. Mas é importante que a população continue atenta aos índices de Covid-19 e, sempre que preciso, mantenha os cuidados necessários para evitar uma nova onda, por todos os seus impactos na sociedade”, destacou. Sobre a adesão voluntária, mesmo sem obrigatoriedade, no transporte público, 55% das pessoas continuam usando máscaras. Além disso, nos supermercados, 49% dos brasileiros disseram que usam a proteção facial. A pesquisa, realizada pelo Instituto FSB, ouviu presencialmente 2.008 cidadãos de 23 a 26 de julho, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos.