Inverno começa nesta sexta-feira no Brasil

Estação terá temperaturas mais baixas que as do ano passado, além de dias mais curtos e noites mais longas

O inverno começou oficialmente no Brasil nesta sexta-feira (20), às 23h42, trazendo consigo a expectativa de temperaturas mais baixas do que as registradas no ano passado. A estação promete dias mais curtos e noites mais longas, o que pode não agradar aos que não são fãs do frio. De acordo com o meteorologista e sócio-diretor da Nottus, Alexandre Nascimento, o ano de 2025 será marcado por frentes frias e ondas de frio mais constantes, devido à ausência dos fenômenos El Niño e La Niña, que influenciam o clima global. A neutralidade climática, aliada a um Atlântico favorável, permitirá que as frentes frias se desloquem mais facilmente pela América do Sul, trazendo instabilidade ao sul do Brasil.

Em São Paulo, a queda mais acentuada das temperaturas é esperada para agosto, com mínimas em torno de 5ºC, semelhante ao início de junho. A redução das chuvas também é prevista, o que é típico para esta época do ano. O setor de varejo e turismo deve se beneficiar com o clima mais frio. As vendas de produtos de inverno para o Dia dos Pais devem ser favorecidas, assim como ocorreu no Dia dos Namorados. O turismo e a gastronomia também já registraram alta, com hotéis lotados nas Serras Gaúcha e Catarinense devido à neve no início do mês.

A empresa de meteorologia Nottus também destaca um panorama positivo para a geração de energia, com as hidrelétricas do subsistema sul podendo ter um alívio graças à previsão de chuvas mais regulares. No ano passado, as queimadas atingiram recordes, mas a expectativa é de que em 2025 o número de incêndios seja menor. Isso se deve à infiltração da umidade vinda da Amazônia, que deve aumentar gradualmente ao longo de setembro, beneficiando principalmente as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país.

Além disso, a neutralidade climática pode trazer um equilíbrio para o ecossistema, permitindo que a fauna e a flora se adaptem melhor às mudanças sazonais. A expectativa é que, com a ausência de fenômenos extremos, o inverno de 2025 seja mais previsível, facilitando o planejamento em diversos setores, desde a agricultura até o turismo. Com isso, o Brasil se prepara para um inverno que, embora mais frio, promete ser menos turbulento e mais benéfico em vários aspectos.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA