Ipea revisa para 1,9% PIB agropecuário de 2020

O grupo de conjuntura, antes, apostava em um crescimento de 1,6%

Estadão Conteúdo O Ipea está revendo essa projeção para cima por conta de revisões estatísticas feitas continuamente pelo IBGE



O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reviu para cima a projeção de crescimento do PIB agropecuário brasileiro. A revisão foi para uma alta de 1,9%. O grupo de conjuntura do Ipea, antes, apostava em um crescimento de 1,6%. Com esse crescimento mais forte esperado para 2020, a projeção para 2021 acabou sendo reavaliada. Em vez de um crescimento de 2,4%, uma expansão do PIB agropecuária de 2,1%.

O Ipea está revendo essa projeção para cima por conta de revisões estatísticas feitas continuamente pelo IBGE e também em razão de uma performance melhor prevista para esse ano em culturas importantes, como o café, milho e soja. Como se diz popularmente, a agropecuária vai ser a salvação da lavoura do PIB neste ano. Alguns setores já tem demonstrado reações, como comércio e indústria, por exemplo. Serviços e mercado de trabalho ainda estão bem distantes dos patamares pré-pandemia. Paulo Guedes também tem revisto as suas projeções para o desempenho do PIB. No começo da pandemia se falava em queda de 6% ou 7% e agora ele posta em retração de 4%.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga