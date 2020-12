Irmão de Alcolumbre, Josiel lidera pesquisa com 28% dos votos válidos em Macapá

Por causa do apagão, a cidade teve o primeiro turno adiado para este domingo, 6 de dezembro

Reprodução / Facebook Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 03, mostra Josiel Alcolumbre, do DEM, à frente, com 28% dos votos válidos



Os eleitores de Macapá vão, finalmente, votar para eleger o futuro prefeito e os vereadores. Por causa do apagão, a cidade teve o primeiro turno adiado para este domingo, 6 de dezembro. Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 03, mostra Josiel Alcolumbre, do DEM, irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à frente, com 28% dos votos válidos. Em segundo lugar está Dr. Furlan, do Cidadania, que está com 14% dos votos válidos. Patrícia Ferraz, do Podemos, aparece com 13%. O ex-governador do Estado João Capiberibe, do PSB, que também já comandou a cidade, tem 13%; Cirilo Fernandes, do PRTB, está com 10; Guaracy, do PSL, com 9%. Paulo Lemos, do PSOL, tem 7; Professor Marcos, do PT, 3; Haroldo Iram, do PTC, 2% dos votos válidos, e Gianfranco, do PSTU, também 2%.

Se houver 2º turno, o pleito será em 20 de dezembro. Levou 22 dias para que a energia voltasse completamente ao normal no Amapá, e o assunto foi o principal tema na corrida eleitoral. Nesta quinta-feira, inclusive, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que vai apresentar na semana que vem as primeiras conclusões do que levou ao apagão. Na live do presidente Jair Bolsonaro, Albuquerque também disse acreditar que o Congresso aprove a privatização da Eletrobras em 2021. Ele afirmou que a empresa será capitalizada e que todos os investidores poderão participar do processo.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni