Israel nomeia novo comandante militar no país

Eyal Zamir substitui o tenente-general Herzi Halevi, que renunciou após reconhecer falhas das Forças Armadas na guerra

Menahem Kahana / AFP Zamir assumiu o cargo na quarta-feira, em meio a incertezas sobre a segunda fase da trégua com o grupo



Israel nomeou um novo comandante do Estado-Maior, o general Eyal Zamir, em um momento crítico do conflito com o Hamas. Zamir assumiu o cargo na quarta-feira, em meio a incertezas sobre a segunda fase da trégua com o grupo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu destacou a determinação do novo comandante em alcançar a vitória na guerra, que teve início com o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Zamir substitui o tenente-general Herzi Halevi, que renunciou após reconhecer falhas das Forças Armadas na ação.

Paralelamente, líderes da Liga Árabe, reunidos no Cairo, aprovaram um plano para a reconstrução de Gaza. O grupo alertou contra tentativas de deslocar os moradores do território e pediu a unificação sob a liderança da Organização para a Libertação da Palestina, excluindo o Hamas. O plano, que enfrenta oposição de Israel, inclui a criação de um fundo para financiar a reconstrução e solicita ajuda internacional. O Egito estima que serão necessários US$ 53 bilhões para reconstruir Gaza em cinco anos, garantindo que os mais de 2 milhões de cidadãos possam permanecer no local.

O Hamas aceitou o plano árabe e a criação de um comitê para administrar Gaza após o conflito, mas se recusa a entregar armas. Os Estados Unidos, por sua vez, rejeitaram a proposta e insistem na ideia da Casa Branca, que sugere que os americanos assumam o controle, com a expulsão dos moradores para o Egito e a Jordânia.