Italianos são baleados ao entrar por engano em favela do Rio de Janeiro

Jovens de 21 e 23 anos foram atingidos por um mesmo tiro de origem ainda desconhecida

Banco de imagens/Pexels Ainda não há informações sobre quem teria disparado contra os italianos nesta sexta-feira, 14



Dois italianos, Riccardo Cefis e Nicolo Desiato, de 21 e 23 anos respectivamente, foram baleados ao entrarem de carro, por engano, no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 14. Os jovens estavam em um carro com outros três amigos, também italianos, e voltavam para São Paulo, onde moram há algum tempo para estudar. Sem que percebessem, eles entraram em um território perigoso ao seguir o GPS, que indicou um caminho por dentro da comunidade. Os dois feridos foram atingido por um mesmo tiro disparado contra o carro, um deles na altura da costela e o outro no braço. Ambos foram socorridos para o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, também na zona norte da capital fluminense. Após o atendimento de médico, o quadro de saúde das vítimas foi apontado como estável. Os outros três italianos não foram atingidos. Ainda não há informações sobre quem teria disparado o tiro contra o veículo dos turistas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga