Jair Bolsonaro ironiza publicação de Lula sobre filmes: ‘O Senhor do Triplex’ 

O atual chefe do Executivo alfinetou o petista em publicação no Twitter

NELSON ALMEIDA / AFP - EVARISTO SA / AFP Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva são os candidatos mais cotados para vencer a eleição presidencial no Brasil



A equipe de Lula (PT) publicou nas redes sociais, no início deste sábado, 25, dicas de filmes para “maratonar” no final de semana. Entre os lembrados pela assessoria do petista, estavam “De Volta para o Futuro”, “Star Wars: O Retorno de Jedi” e “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei”, fazendo referência a um possível resultado das eleições de outubro. O pré-candidato à presidência, no entanto, não esperava que Jair Bolsonaro (PL), que irá concorrer à reeleição, ironizasse a publicação. Respondendo o post no Twitter, o atual chefe do Executivo fez uma montagem e afirmou que assistiria “O Senhor do Triplex”, lembrando do processo que levou Lula à cadeia, em 2018.