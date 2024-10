Jair Bolsonaro vota no Rio, projeta ‘surpresa’ em eleição na cidade e diz que apoiará qualquer um contra Boulos em SP

Acompanhado por seus filhos, vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, ex-presidente esteve ao lado do candidato a prefeito pelo PL, Alexandre Ramagem

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Praça Marechal Hermes, na Vila Militar



O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, marcou presença na Escola Rosa da Fonseca, situada na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro, para exercer seu direito de voto nas eleições municipais. Acompanhado por seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, além de outros políticos, Bolsonaro esteve ao lado do candidato a prefeito pelo PL, delegado e deputado federal Alexandre Ramagem. Após registrar seu voto, o ex-presidente dedicou mais de uma hora para uma entrevista extensa à imprensa. Durante a entrevista, Bolsonaro mencionou a possibilidade de surpresas na reta final do pleito, destacando a postura de Ramagem, a quem descreveu como um novato na política e uma figura tímida que precisa se sentir mais à vontade.

Essas observações foram feitas na presença do próprio candidato, o que gerou um clima de expectativa sobre o desempenho de Ramagem nas urnas. Além disso, Bolsonaro comentou sobre o cenário político em São Paulo, afirmando que apoiará qualquer candidato que se oponha a Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno. Após a entrevista, Bolsonaro retornou à sua residência na Barra da Tijuca, onde planeja acompanhar a apuração dos resultados eleitorais, tanto no Rio de Janeiro quanto em todo o Brasil.

