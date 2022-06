Jantar promovido pelo G10 Favelas em SP arrecada fundos para combater a fome

Doações foram destinadas para o projeto ‘Natal Solidário’, que deve impactar cerca de 10 mil famílias

Reprodução/Jovem Pan News Luciana Mello foi uma das artistas presentes no evento do G10 Favelas



Empresários e artistas estiveram reunidos nesta segunda-feira, 28 , na Zona Sul de São Paulo em um jantar beneficente em prol do G10 Favelas, organização sem fins lucrativos que ajuda famílias vulneráveis. O jantar solidário reuniu cerca de 500 convidados, em grande parte parceiros do órgão como a empresária Lu Rodrigues, que contribui com a entrega de marmitas para crianças em situação de insegurança alimentar. “A questão da nutrição precisa ser compreendida porque, se uma criança recebe essa nutrição, todo o ensino, o desenvolvimento dela como ser humano e capacidade intelectual, com o organismo nutrido, é uma coisa completamente diferente. É elevar a vida”, declarou.

Entre os artistas, a confraternização teve a participação da cantora Luciana Mello, que se apresentou junto com a Orquestra Filarmônica da Comunidade de Paraisópolis durante o evento. “A gente tem que participar através da música e da minha voz. Se eu puder ajudar um pouquinho para diminuir essa nossa desigualdade social que temos tanto, no mundo todo. Esse é um evento que eu gostaria que servisse de exemplo para várias outras empresas”, afirmou.

Mostrar talentos e a potência das favelas também foi o objetivo do jantar, que teve também um desfile de moda com modelos criados por costureiras de diversos projetos. O G10 promove doações e também fomenta ações de formação, qualificação e geração de renda. A jornalista Cristiana Arcangeli, uma das madrinhas do evento, ressaltou a importância destas iniciativas: “Realmente, o que liberta é o empreendedorismo. O empreendedorismo e o emprego são as maiores plataformas para acelerar o nosso mercado e acelerar o negócio. É o melhor programa social que existe é você dar emprego e dar uma oportunidade de negócio”.

Todo o valor arrecadado no evento foi revertido para o projeto “Natal Solidário”, que deve impactar cerca de 10 mil famílias que receberão em dezembro as doações de cestas básicas, roupas, sapatos e brinquedos para as crianças. O presidente do G10 favelas, Gilson Rodrigues, lembrou que a fome cresceu no Brasil nos últimos anos. “Favelas do Brasil inteiro estão passando dificuldades. São 33 milhões de brasileiros passando dificuldade e, hoje, 500 pessoas comem para que milhares de pessoas possam comer. É um evento solidário no qual estamos conscientizando para a questão da necessidade mas, ao mesmo tempo, apresentando o ‘favela power’ que quer empreender, cria oportunidades e tem negócios e projetos que transformam a sua vida”, exaltou.

*Com informações da repórter Carolina Abelin